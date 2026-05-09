Sharon Osbourne ist das Familienhaus in Los Angeles zu groß, weshalb es die Ozzy-Witwe gerne abstoßen würde.

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli 2025 versucht seine Witwe Sharon Osbourne, Abschied vom gemeinsamen Haus zu nehmen. So bietet die 73-Jährige die Villa, welche im Stadtteil Hancock Park von Los Angeles liegt, derzeit wieder auf dem Immobilienmarkt an. Dafür haben würde die Geschäftsfrau und Moderatorin gerne 17 Millionen US-Dollar (rund 14,5 Millionen Euro). Schnäppchen Dafür bekommt der Käufer ein Objekt, das 1929 im Toscana-Stil erbaut wurde und über sechs Schlafzimmer sowie elf Badezimmer verfügt. Die Wohnfläche umfasst circa 930 Quadratmeter. Selbst haben Ozzy und Sharon Osbourne das Anwesen im Jahr 2015 für 11,85 Millionen US-Dollar (10,1…