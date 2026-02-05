Avenged Sevenfold-Gitarrist Zacky Vengeance macht jetzt Solomusik: Seine Debüt-Single ‘Dark Horse’ ist frisch erschienen.

Zacky Vengeance, Rhythmusgitarrist, Background-Sänger und Gründungsmitglied von Avenged Sevenfold, ist unter die Solomusizierenden gegangen: Der 44-Jährige gab am 17. Dezember den Release seiner Debüt-Single ‘Dark Horse’ bekannt, die er unter seinem bürgerlichen Namen Zachary Baker veröffentlichte. Stilwechsel Wer jetzt einen Metal-Song oder Ähnliches erwartet, liegt falsch – Baker erprobt sich in einem völlig anderen Genre al seine Band: Country. ‘Dark Horse’ überrascht mit Akustikgitarrengeklimper, Country-Gesang und einem coolen E-Gitarren-Solo. Passend dazu gibt es einen offiziellen Visualizer mit typisch amerikanischen Eindrücken: Ranches, Landstraßen, Landschaften und Pferde – dazu gibt es den Song-Text eingeblendet. In einem Interview mit Rock Feed Podcast sprach…