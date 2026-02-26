Anlässlich des 30. Jubiläums von THE JESTER RACE reisen wir in der Zeit zurück und blicken auf die Entstehungsgeschichte des Werks.

Als THE JESTER RACE im Februar 1996 erschien, war es weit mehr als nur das zweite Album von In Flames. Es war der Moment, in dem die Band endlich ein festes Gesicht bekam. Zum ersten Mal standen Anders Fridén am Mikrofon und Björn Gelotte am Schlagzeug - zwei Personalien, die den Klang und die Identität der Göteborger in den kommenden Jahrzehnten prägen sollten. Nach Jahren wechselnder Sänger und Schlagzeuger waren In Flames plötzlich ein Quintett mit klarer Vision. Der Klang der Zukunft Musikalisch knüpfte THE JESTER RACE deutlich stärker an die 1994er EP SUBTERRANEAN an als an das Debüt LUNAR…