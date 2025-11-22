Oscar Isaac war vor seiner Schauspielkarriere als Punk-Musiker aktiv und eröffnete mit einer seiner Bands sogar für Green Day.

Eigentlich ist Oscar Isaac eher als Schauspieler aus Filmreihen wie ‘Star Wars’ oder ‘Dune’ bekannt. Was viele nicht wissen: Bevor er sich entschied, einen Karriereweg vor der Kamera einzuschlagen, war er als Musiker aktiv. Im Interview mit dem New Musical Express sprach Isaac über seine Punk-Wurzeln — und wie es war die Genre-Ikonen Green Day zu supporten. Am Anfang war der Krach In den Neunzigern, lange bevor Oscar Isaac Schauspieler wurde, verdingte er sich als Musiker in Punk Rock-Bands wie The Worms, Petrified Frogs und The Blinking Underdogs in der lokalen Ska-Punk-Szene von Miami. „Ich habe von 1995 bis zur…