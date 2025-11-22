Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dartagnan live in Hamburg 07.11.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Dartagnan

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Limp Bizkit: Fred Durst gedenkt Sam Rivers
Sam Rivers (r.) mit Fred Durst und Limp Bizkit beim Estéreo Picnic Festival in Bogotá am 21. März 2024
Limp Bizkit trauern um ihren Bassisten Sam Rivers. Fred Durst erinnert sich in einer emotionalen Videobotschaft an die gemeinsamen Jahre.
Am Samstag, dem 18. Oktober verstarb Sam Rivers im Alter von nur 48 Jahren. Der Bassist gründete gemeinsam mit seinem Cousin und Schlagzeuger John Otto sowie Sänger Fred Durst 1994 Limp Bizkit. Während die Umstände seines Todes nach wie vor unbekannt sind, hat Fred Durst ein achtminütiges Video gepostet, in dem er sich an das Kennenlernen und die vielen gemeinsamen Jahre erinnert. Magie und Dankbarkeit „Sam Rivers, die Legende. Wirklich. So ein begabter, unglaublich süßer und wundervoller Mensch“, beginnt der Limp Bizkit-Frontmann voller Hochachtung. Eine grobe Idee für eine Band im Kopf besuchte Fred Durst in den Neunzigern eine Bar…
Weiterlesen
Zur Startseite