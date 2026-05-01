Nach schweren Vorwürfen gegen den neuen Vulvodynia-Sänger, Zion Bittenbender, wurde dieser nun gefeuert. Er reagiert mit einem Statement.

Am 4. März feuerte die südafrikanische Band Vulvodynia ihren erst im Herbst 2025 beigetretenen Sänger Zion Bittenbender. Grund dafür sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die schon im November gegen Bittenbender erhoben wurden. Nun behauptet der Vokalist in einem langen Statement, die Band hätte ihn nur aus geschäftlichem Interesse gefeuert und nicht, weil sie den Anschuldigungen glaubten. Statement der Band In ihrem Statement zu der Trennung von Bittenbender schreiben Vulvodynia: "Wir möchten uns für die Verzögerung bei der Stellungnahme zu dieser Situation entschuldigen. Wir haben uns Zeit genommen, einen Schritt zurückzutreten und eine angemessene Vorgehensweise zu besprechen. Nach ernsten Diskussionen haben wir entschieden,…