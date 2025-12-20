Korn-Gitarrist Brian Welch spricht in einem aktuellen Video über den Unterschied von Glauben und dem Missbrauch von Religion.

Am Sonntag postete Korn-Gitarrist Brian Welch ein knapp zwei-Minütiges Video auf seinem Instagram-Kanal. Darin sprach er darüber, wie Religion als Instrument eingesetzt wird, um Kontrolle über Menschen auszuüben. Außerdem führt er aus, was der Glauben für ihn bedeutet. Das Video gibt es unten zu sehen. Anderer Fokus In dem Video sagt Welch: „Religion und religiöse Menschen laden so viel Schuld auf dich. Sie stellen sich über dich mit ihrer Selbstgerechtigkeit, um dich so fühlen zu lassen, als wärest du weit unter ihnen und um dich in der Kontrolle über dein Leben gefangen zu halten. Ich habe es unzählige Male gesehen.…