Machine Head, Subway To Sally, Iotunn u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im April 2026. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im April 2026 – präsentiert von METAL HAMMER. Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Machine Head – An Evening With… Tour 2026 Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! >> Tickets und Termine - Disillusion + Stellvris + An Abstract Illusion – Tour 2026 Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert! >> mehr Infos zur Tournee - Dogma Tournee…