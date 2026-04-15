Zakk Wylde hat ausgepackt, welches ikonische Lied ihn dazu ermutigt hat, es selbst einmal auf den sechs Saiten zu versuchen.

Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde bringt am 27. März 2026 mit ENGINES OF DEMOLITION das mittlerweile zwölfte Studioalbum von Black Label Society heraus. Im Gespräch bei TalkShopLive rekapitulierte der 59-Jährige, wegen welchem Song er anfing, Gitarre spielen zu lernen. "Ich erinnere mich daran, wie ich eine Band an unserer Schule habe spielen sehen. Es war war eine Coverband — und der Typ spielte ‘Smoke On The Water’ [von Deep Purple — Anm.d.A.]. Die Kraft und einfach alles — es war ziemlich großartig. Sachen zu hören und sie dann live zu sehen, ist wie wenn jemand einen Zaubertrick vor einem aufführt. Und das…