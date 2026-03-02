Hoaxed wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Sylosis, Vreid und Converge auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe: Hoaxed DEATH KNOCKS Das Album des Monats März 2026 stellen Hoaxed. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.