Ausgerechnet mit dem ersten Track ihres sechsten Metal-Studioalbums THE RECKONING DAWN, ­‘Misdeeds Of Faith’, demonstrieren Winterfylleth ungewohnte Härte. Death-Elemente, Blastbeats und schwarzer Old School-Spirit lassen eine von der Band als nötig erachtete Abgrenzung gegenüber dem weitgehend akustischen Vorgänger THE HALLOWING OF HEIRDOM aus dem Jahr 2018 vermuten – welches als English Folk-Silberling aus der obigen Zählung herausgenommen ist. Dieses Kopfnicken in Richtung der eigenen Wurzeln relativiert sich zum Glück mit jedem weiteren Song, in dem die Engländer ihre Stärken gekonnt ausspielen.

Geschickt über das Album verstreut, finden sich wie gewohnt herrlich monotone Riff-Kaskaden, stimmungsvolle Momente durch Passagen aus Folk, Rock, Heavy-Klassik und sogar Wave-Elementen – sowie auch die markanten Männerchöre. Damit knüpfen Winterfylleth letztlich dort an, wo sie im Jahr 2016 mit THE DARK HEREAFTER aufgehört haben – nur alles eine Nummer reifer, klüger arrangiert und vor allem Sound-technisch deutlich verbessert. Wer Winterfylleth schon immer für die herausragende Pagan Black-Band unserer Zeit hielt, wird auch mit THE RECKONING DAWN sehr glücklich werden. Umgekehrt werden alle Str-/H-ater weiter hassen.

