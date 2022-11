Dies ist die Geschichte der drei Kollegen/Freunde Neil Merryweather (Steve Miller, Lita Ford), Janne Stark und John Wackerman, die im November 2019 spontan und ohne Vorplanung ein gemeinsames Album einspielten. Jenes blieb monatelang unvollkommen, bis einer der drei, nämlich Gitarrist Neil Merryweather, im März 2021 an einem Hirntumor starb. Hätte daraufhin nicht Merryweathers Freundin auf die posthume Fertigstellung der Scheibe gedrängt, die spontane Studio-Session vom Herbst 2019 wäre wohl unvollendet in irgendeiner Schublade verschwunden. So aber wurden die Aufnahmen vervollständigt und um einen Song namens ‘End Times’ inklusive der Hinzunahme von Gitarrenguru Mike Varney erweitert.

Das Ergebnis liegt jetzt in Form von COSMIC AFFECT vor und erinnert in Sound und stilistischer Ausprägung an die Siebziger, an Bands wie Mountain, West, Bruce & Laing oder frühe ZZ Top. Dies sei ausdrücklich als Qualitätsmerkmal gewertet, denn im prädigitalen Zeitalter klangen viele Studioproduktionen deutlich lebendiger als heutzutage. Zudem gibt es weder kompositorisch noch handwerklich etwas zu kritteln, diese Band rockt und weiß auch ihre Hooks und Licks passgenau ins Ziel zu bringen. Ergo: Für Retro-Fans eine echte Perle – für alle anderen auch.

