Kaum etwas passt so gut zur kalten Jahreszeit wie Black Metal – METAL HAMMER startet sein Konzertjahr 2026 also beim schwarzen Klassentreffen Evil New Year in Heidelberg.

„Was für ein Start ins Jahr!“, wird Heretoir-Sänger Eklatanz später proklamieren, und damit Recht behalten. METAL HAMMER beginnt das Konzertjahr 2026 im malerischen Heidelberg. Die historische Altstadt von einer sanften Schneedecke überzogen, lockt die Halle02 im frühen Januar schwarzgekleidete Gestalten an. Zeit für ein Evil New Year – auch wenn das eintägige Black Metal-Event in der Universitätsstadt so böse gar nicht ist. Das verhältnismäßig junge Publikum, eine für das Genre erfreulich geringe Dichte von Merchandise von Bands mit Kontroverseneinschätzung bei Wikipedia und die mit Kartenzahlungsgarderobe, Chillout-Bereich und FLINTA*-Toiletten modernisierte Venue erwecken den Untergrund der Studierendenhochburg zum Leben. Black Metal als…