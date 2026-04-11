Sharon Osbourne hat sich erneut dazu bekannt, nach Ozzys Tod das Ozzfest wiederbeleben zu wollen - und zwar schon 2027.

Das Ozzfest wird zurückkehren. Die legendäre Festivaltour fand bislang um die am 22. Juli 2025 verstorbene Heavy Metal-Ikone Ozzy Osbourne herum statt. Wie seine Witwe und einstige Managerin nun in einer Gesprächsrunde bei der Branchen-Konferenz MIDEM im französischen Cannes bestätigte, verfolgen sie und ihr Team Pläne, die Open Air-Reihe 2027 wiederzubeleben (siehe Video unten). Grünes Licht "Ja, absolut, wir werden es machen", stellte Sharon klar. "Die letzte Ausgabe haben wir im Jahr 2018 gemacht. Es war nur einen Monat, bevor Ozzy krank wurde. Und das war im Forum in Los Angeles. Damals gab es keine Pläne, damit aufzuhören, aber Ozzy…