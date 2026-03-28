Bei Ill Niño kehrt weiter keine Ruhe ein. Der frisch angestellte neue Gitarrist wurde nämlich kurzerhand wieder entlassen.

Ill Niño bereiten sich derzeit eigentlich darauf vor, dass 25. Jubiläum ihres Debütalbums REVOLUTION REVOLUCIÓN im Rahmen einer großen Tournee zu feiern. Hierbei stehen einige Konzerte in Südamerika, den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa auf dem Programm. Um diese Auftritte anständig meistern und den Fans live etwas bieten zu können, hatten die US-Metaller mit Xander Raymond Charles Anfang dieses Jahres einen neuen Gitarristen angeheuert — und diesen nun wieder vor die Tür gesetzt. Kurzfristiger Entschluss Charles war davon ziemlich überrascht, wie er in den Sozialen Medien mitteilt. Denn immerhin finden die ersten geplanten Shows bereits in wenigen Wochen statt. "Anfang…