Black Label Society wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Lamb Of God, Exodus und Hellripper auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Aprilausgabe: Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION Das Album des Monats April 2026 stellen Black Label Society. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,71 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu ENGINES OF DEMOLITION von Black Label Society << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Aprilausgabe 2026! *** Bestell dir jetzt und nur…