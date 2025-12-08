Poppy teilt ihre neue Single ‘Bruised Sky’ und kündigt im selben Zug ihr neues Album EMPTY HANDS an. Die Scheibe soll am 23.01. erscheinen.

Am 12. November veröffentlichte Poppy ihre neue Single ‘Bruised Sky’. Im selbe Zug verkündete sie den Release des zugehörigen Albums EMPTY HANDS, das am 23. Januar über Sumerian Records erscheinen soll. Das Musikvideo zur Single gibt es unten. Nachschlag EMPTY HANDS ist Poppys siebtes Studioalbum. Der jüngst veröffentlichte Song ‘Bruised Sky’ wurde von Ex-Bring Me The Horizon Mitglied und Produzent Jordan Fish geschrieben und produziert. Fish war auch für die Produktion ihres letzten Albums NEGATIVE SPACES (2024) verantwortlich. Aktuell ist wenig über Poppys neuestes Schaffenswerk bekannt. Das 13 Titel umfassende Album soll Genre-Grenzen vermischen und Metal mit Pop kombinieren –…