Dymytry Paradox live in Leipzig 21.11.2026

Künstler: Dymytry Paradox

Metal Church: Neue Besetzung mit David Ellefson
Metal Church greifen ab sofort mit neuem Personal an — gleich drei neue Musiker mischen nun bei den kalifornischen Heavy-Metallern mit.
Metal Church melden sich mit einer neuen Besetzung zurück. Die beiden prägenden Figuren bei den Heavy-Metallern — Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt an den Gitarren — sind logischerweise weiterhin mit von der Partie. Doch sie haben sich drei frische Mitstreiter ins Boot geholt — und zwar Bassist David Ellefson (ehemals bei Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors). Starke Chemie Folglich sind Bassist Steve Unger, Schlagzeuger Stet Howland und Frontmann Marc Lopes nicht mehr an Bord von Metal Church. Laut der zugehörigen Pressemitteilung stand die Band "nach ihrer jüngsten Tournee und…
