Auch im von Werten wie Nonkonformität, Individualismus und Rebellion geprägten Punk Rock geht es manchmal um Geld. Das dürfen derzeit NNOX erleben. Die Skatepunk-Veteranen, die im Herbst 2024 ihre Abschiedstournee abgeschlossen hatten, müssen sich mit einer Klage ihres langjährigens Gitarristen Eric Melvin herumschlagen. Dies verkündete Originalschlagzeuger Erik Sandien vergangenes Wochenende bei einer öffentlichen Gesprächsrunde im Punk Rock Museum von Las Vegas. Finanzielle Vergehen Bevor das eigentliche Panel begann, setzte Sandien als "Sprecher der Band" zu seiner Mitteilung an: "Eric Melvin ist aus dem folgenden Grund heute nicht hier bei uns: Um 8 Uhr am Montagmorgen nach dem letzten NOFX-Konzert überhaupt [am…