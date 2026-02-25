Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Exit Eden live in Oberhausen 05.11.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Exit Eden

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER präsentiert: Audrey Horne
Audrey Horne AM 18.09.2015, Oberhausen: Kulttempel
Audrey Horne und Motorowl kommen im Oktober für zehn Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz. Präsentiert von METAL HAMMER!
Die norwegischen Hard-Rocker Audrey Horne werden auf ihrer Tournee im Oktober vermutlich einige Songs ihres für den Herbst angedachten neuen Albums vorstellen. Macht euch auf ihren Konzerten mit der Supportband Motorowl auf energiegeladene Shows gefasst. METAL HAMMER präsentiert: Audrey Horne + Motorowl 08.10. Köln, Gebäude 9 09.10. Essen, Turock 10.10. Münster, Sputnik Café 11.10. Hamburg, Bahnhof Pauli 18.10. CH-Zürich, Plaza 20.10. München, Backstage Halle 21.10. Bamberg, Live Club 22.10. Frankfurt, Das Bett 23.10. Dresden, Puschkin Club 24.10. Berlin, Hole44 Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit…
Weiterlesen
Zur Startseite