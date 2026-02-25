Mötley Crüe haben einen Sieg zu verbuchen – und zwar gegen ihren ehemaligen Gitarristen und Mitbegründer Mick Mars.

Im Oktober 2022 verkündete Mick Mars, sich aufgrund seines zunehmend schlechteren Gesundheitszustands vom Tour-Leben mit Mötley Crüe zurückzuziehen. Er versicherte jedoch, weiterhin Mitglied der Band bleiben zu wollen und dass John 5 seinen Platz auf der Bühne einnehmen würde. Nur sechs Monate später reichte er beim Superior Court des Los Angeles County Klage gegen Mötley Crüe ein. Mars behauptete, seine Kollegen hätten eine weitere Gewinnbeteiligung seinerseits an den Band-Geschäften verhindern wollen. Gewinner und Verlierer Nun fiel ein Urteil im Rechtsstreit. Laut einer Stellungnahme des Anwalts von Mötley Crüe entschied der Richter vollständig zugunsten der Band. Mars habe jeglichen Anspruch auf Tourneeeinnahmen…