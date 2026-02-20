Sergi „Bobby“ Verdeguer, Schlagzeuger der Progressive Death-Metaller Persefone, verrät uns seine Lieblingsspiele.

Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Sergi „Bobby“ Verdeguer von Persefone findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Sergi „Bobby“ Verdeguer: Vermutlich das Zocken auf Super Nintendo oder Nintendo 64 mit meinem Bruder. An Weihnachten kaufte uns unsere Mutter eine Super Nintendo mit den Spielen ‘Super Mario’, ‘Street Fighter’ und ‘Final Fight’. Außerdem spielte ich einmal ‘Mortal Kombat’ in der Video­spielabteilung eines Supermarkts, als meine Mutter Gemüse kaufte, hahaha ... MH: Wie umfangreich ist deine…