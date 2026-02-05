Dirkschneider, Lorna Shore, Knorkator u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Januar 2026. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Januar 2026 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. DIRKSCHNEIDER – live 2026: BALLS TO THE WALL 40th ANNIVERSARY – ENCORES TOUR Dirkschneider feiern das 40. Jubiläum des legendären BALLS TO THE WALL-Albums mit ausgedehnter Europatournee, die Anfang 2026 fortgesetzt wird. >> Tickets und Termine - Alter Bridge live in Deutschland 2026 Das achte, selbstbetitelte Studioalbum ALTER BRIDGE erscheint am 9. Januar 2026 über Napalm Records. Mit der neuen Platte geht es direkt kurz nach dem…