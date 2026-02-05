Der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson ist nicht begeistert vom neuesten (und wahrscheinlich letzten) Megadeth-Werk.

David Ellefson (Ex-Megadeth) kommentiert oft und gerne, was Megadeth und deren Frontmann Dave Mustaine gerade machen. So auch in der neuesten Folge seines Podcasts, The David Ellefson Show, in der er das neueste Album (MEGADETH) der Thrash-Giganten bespricht. Riff-Klau Dass Mustaine sich dazu entschieden hat, ‘Ride The Lightning’ in einer eigenen Version zu veröffentlichen, kommentiert Ellefson mit einem leichten Lachen: "Das Lustige ist, dass Dave damals sauer war, dass Kirk Hammett seine Soli spielte, und jetzt spielt Dave selbst Kirks Soli." Der Bassist erinnert sich an den Abend, an dem Mustaine erstmals RIDE THE LIGHTNING (1984) hörte und so erfuhr,…