David Ellefson verspürt kein Verlangen darauf, sich noch einmal mit Megadeth-Chef Dave Mustaine zu unterhalten: "Das braucht es nicht."

Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass David Ellefson und Megadeth nicht im Guten auseinandergegangen sind. Insofern verwundert es auch nicht, dass der Bassist und Bandboss Dave Mustaine seit Mai 2021 "nicht ein Wort" miteinander gewechselt haben. "Nicht nötig", gibt der 60-jährige Tieftöner im The Candid Mic With Fran Strine-Podcast zu Protokoll. "Nein, ich muss da nicht befreundet bleiben. Ich ziehe weiter." Steilvorlage Des Weiteren führt David Ellefson aus: "Das Ende der Freundschaft hat sich lange Zeit angebahnt. Es fing wirklich schon 2018 an. Ich bin für das eingestanden, was ich für richtig hielt. Und natürlich wurde das nicht gut aufgenommen. Es ging…