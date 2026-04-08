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Feige Flittchen live in Hamburg 15.05.2026

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Künstler: Die Feigen Flittchen

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Rokk stellt faires Streaming-Modell im Kanzleramt vor
Alexander Landenburg (ROKK), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Susanne Dehmel präsentieren das neue Vergütungsmodell fürs Musik-Streaming
Im Bundeskanzleramt sprachen Branchen-Vertreter am Montag mit Staatsminister Weimer über die Herausforderungen des Musik-Streamings.
Es ist allgemein bekannt, dass für Musiker und Künstler von den Einnahmen beim Musik-Streaming viel zu wenig abfällt. Um diese Problematik zu erörtern und potenzielle Lösungsansätze zu diskutieren, fand am Montag, den 16. März 2026 eine Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt statt. Dabei hat sich Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer mit Vertretern von Amazon Music, Apple Music, Rokk Streaming, SoundCloud, Spotify und YouTube Music sowie vom Branchen-Verband Bitkom getroffen. Rokk präsentierte bei dieser Gelegenheit sein faires Modell zur Vergütung der Musiker. Nächster Termin steht "Der deutsche Musikmarkt ist einer der größten weltweit, und das Potenzial ist noch bei Weitem nicht…
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