Stephen King teilte vor kurzem eine Liste mit seinen Lieblingsfilmen. Sie ist nicht so dunkel, wie man denken könnte.

Kaum jemand treibt bereits so lange sein Unwesen in der Medienwelt wie Stephen King. Was der Mann schreibt, wird ein Bestseller und nicht selten werden seine Werke in aufwändigen Projekten für die Leinwand adaptiert. Nun teilte der 77-jährige eine persönliche Bestenliste seiner absoluten Lieblingsfilme. Überraschenderweise (oder um zynischen Kommentaren zu entgehen) landete keine seiner eigenen Filmadaptionen auf der Liste. Diese schrieb er, laut King selber, "in keiner besonderen Reihenfolge". ‘Atemlos vor Angst’ Trotzdem ist es bezeichnend, dass der Autor dieses Werk als erstes nennt. Stephen King dürfte ‘Atemlos vor Angst’ (1977) besonders schätzen, weil der Film eine beklemmende Atmosphäre und…