Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Firtan live in Aarau 02.10.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Firtan

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Nicko McBrain kündigt Autobiografie an
Iron Maiden-Drummer Nicko McBrain 2017 in der Late Night Show von Seth Meyers
Fans von Iron Maiden dürfen sich auf den Herbst freuen — denn dann bringt Nicko McBrain seine Autobiografie auf die Märkte dieser Welt.
Seit Ende 2024 trommelt Nicko McBrain nicht mehr live für Iron Maiden und hat deswegen offensichtlich Zeit für andere Dinge. In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass der 73-Jährige nun seine Autobiografie angekündigt hat. ‘Hello Boys And Girls!’ erscheint — über den Verlag Harper Nonfiction, vorerst nur in englischer Sprache — am 22. Oktober 2026 und soll "aufregend, saukomisch und zutiefst persönlich" ausfallen. Spannende Reise Weiter heißt es von Seiten des Verlagshauses über ‘Hello Boys And Girls!’: "Mit seinem typischen Humor und Herzen nimmt uns Nico McBrain mit hinter die Kulissen einer der größten Bands Großbritanniens überhaupt. Erlebt die Höhen und Tiefen…
Weiterlesen
Zur Startseite