Fans von Iron Maiden dürfen sich auf den Herbst freuen — denn dann bringt Nicko McBrain seine Autobiografie auf die Märkte dieser Welt.

Seit Ende 2024 trommelt Nicko McBrain nicht mehr live für Iron Maiden und hat deswegen offensichtlich Zeit für andere Dinge. In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass der 73-Jährige nun seine Autobiografie angekündigt hat. ‘Hello Boys And Girls!’ erscheint — über den Verlag Harper Nonfiction, vorerst nur in englischer Sprache — am 22. Oktober 2026 und soll "aufregend, saukomisch und zutiefst persönlich" ausfallen. Spannende Reise Weiter heißt es von Seiten des Verlagshauses über ‘Hello Boys And Girls!’: "Mit seinem typischen Humor und Herzen nimmt uns Nico McBrain mit hinter die Kulissen einer der größten Bands Großbritanniens überhaupt. Erlebt die Höhen und Tiefen…