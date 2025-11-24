Helloween spielen am 30.10., 31.10. und 01.11.2025 Shows ihrer "40 Years Anniversary Tour" in Bochum und Hamburg. Alle Infos hier.

Am 30.10. und 31.10.2025 werden Helloween im Rahmen ihrer "40 Years Anniversary Tour" im RuhrCongress in Bochum spielen. Am 01.11.2025 gastiert die Band in der Barclays Arena in Hamburg. Vorband bei den Helloween-Konzerten der aktuellen Tour sind die finnischen Beast In Black. Helloween live in Bochum Für die heutige Zusatz-Show sind noch Tickets ab 72,40 Euro hier erhältlich. Das Konzert am 31.10. (Helloween an Halloween!) ist ausverkauft. Einlass ist voraussichtlich um 18:30 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Adresse: Stadionring 20, 44791 Bochum Anfahrt Mit Pkw Von der A40 kommend die Autobahnausfahrt „RuhrCongress“ nehmen. Weiter geradeaus auf den Stadionring. Nach circa 400…