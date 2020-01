15 Jahre Parkway Drive wurden in einem Dokumentarfilm namens ‘Viva The Underdogs’ zusammenfasst. Der Film ist am 22. Januar 2020 in über 60 Kinos in Deutschland und Österreich zu sehen.

Parkway Drive haben sich in den letzten Jahren aus dem Metalcore-Untergrund bis auf die großen Bühnen etlicher Festivals hochgearbeitet. 2003 gegründet existiert die Gruppe bereits über 15 Jahre und im Zuge dessen gibt es nun einen bandeigenen Dokumentarfilm mit dem Titel ‘Viva The Underdogs’. Der Streifen fasst die Bandgeschichte der Australier zusammen und gibt tiefe persönliche Einblicke in das Musiker- und Tourleben. Zu sehen gibt es exklusives "Behind The Scene"-Material, u.a. Aufnahmen vom Tourleben und Auftritten auf den weltweit größten Festivals, diverse Interviews mit Wegbegleitern der Band und vieles mehr. Fans hierzulande können sich freuen: In Deutschland und Österreich läuft der Film am 22.01.2020 nämlich in über…