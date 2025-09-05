Die ESO-Taverne hat Mitte Juli ihre elfte Ausgabe in der Wasserburg Heldrungen zelebriert. METAL HAMMER war mittendrin.

Was ist Realität, was Spiel? In der Wasserburg Heldrungen verschwimmen diese Grenzen. Kaum ein MMORPG ist so lebendig und von einer so engagierten Community getragen wie ‘The Elder Scrolls Online’ (ESO). Seit mehr als einem Jahrzehnt entführt es seine Spieler in eine faszinierende Fantasy-Welt voller Abenteuer, Mythen und Geschichten. Zur Feier ihrer elften Auflage hat die ESO-Taverne am 12. und 13. Juli ihre Helden in die Wasserburg Heldrungen gerufen. METAL HAMMER war dabei. Prominente Fans Schon beim ersten Blick über das Gelände der Wasserburg Heldrungen wird deutlich, wie eng das ‘The Elder Scrolls’-Universum und die Metal-Szene miteinander verwoben sind. Wer…