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Forgotten Sons live in Kaiserslautern 10.04.2027

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Künstler: Forgotten Sons

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METAL HAMMER Podcast Folge 130 mit Lord Of The Lost
METAL HAMMER Podcast-130-FB
Lord Of The Lost im Interview. Ghost haben eine Stalkerin. Arch Enemy wehren sich. Album der Woche von Archspire u.a.
Back In Black – das Metal-Update Arch Enemy streiten mit Kiko Loureiro Einstiege und Ausstiege bei Alice Cooper und Evergrey Tobias Forge (Ghost) hat Ärger mit einer Stalkerin Ex-Turnstile-Gitarrist begeht Mordversuch  Caught In A Mosh – Metal Hammer aus dem Pit Hypocrisy-Tourneestart und Harakiri For The Sky.  Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Archspire TOO FAST TO DIE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL…
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