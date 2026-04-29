Draconian kommen im Februar/März 2027 zusammen mit Saturnus und Ann My Guard für sieben Konzerte in den deutschsprachigen Raum.

METAL HAMMER präsentiert: Draconian + Saturnus + Ann My Guard - Tour 2027 18.02. Hamburg, Knust 19.02. Berlin, Lido 20.02. Leipzig, Hellraiser 24.02. A-Wien, Szene 26.02. München, Backstage Halle 27.02. Aschaffenburg, Colos-Saal 03.03. Oberhausen, Kulttempel Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.