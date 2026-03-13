Der ehemalige Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate hat vor, im Sommer das lang versprochene OPERATION: MINDCRIME III-Album zu präsentieren.

Schon seit Langem verspricht Ex-Queensrÿche-Sänger Geoff Tate, dass der dritte Teil der OPERATION: MINDCRIME-Platte in der Mache ist und bald das Licht der Welt erblickt. Nun bestätigt er im Interview mit Meltdown, dass das Album noch gemischt werden muss, bis es im Sommer veröffentlicht wird. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Terminfindung "Es ist komplett aufgenommen", sagt Tate. "Wir mischen es gerade noch. Mit John (Moyer, Produzent und Disturbed-Bassist - Anm.d.Red.) und mir auf Tournee ist es etwas schwieriger, uns an einen Ort zu bekommen, um uns wirklich mal zu beraten, die Musik anzuhören und uns Notizen zu machen." Der…