BONDED BY BLOOD ist das wichtigste Album der Bay Area Thrash-Legende Exodus.

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 39: Exodus BONDED BY BLOOD (1985) Fluch und Segen: Das mit einem kuriosen Artwork ausgestattete Debüt der Bay Area-Veteranen, die viele Fans als wahre Nummer vier der „Big Four“ im US-Thrash ansehen, gilt bis heute als ihr bekanntestes und bestes Werk. Der bei Erscheinen bereits zu Metallica abgewanderte Gründungsgitarrist Kirk Hammett steht nicht in den Credits, soll aber noch Ideen beigetragen haben; dazu taucht Sänger Paul Baloff…