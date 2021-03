Satyricon: Ungewohnte Instrumentation für neues Album

Zuletzt veröffentlichten Satyricon 2017 mit DEEP CALLETH UPON DEEP ein Studioalbum. Derzeit arbeiten die norwegischen Black Metaller an einem Nachfolger, der 2022 erscheinen soll.

In einem Social Media-Post gab Frontmann Sigurd „Satyr“ Wongraven bereits erste Hinweise darauf, was einen auf der neuen Platte erwarten würde. Musikalisch solle es in gewisser Weise in eine bisher ungewohnte Richtung gehen, versprach er. Zu einem Foto von sich und Snorre Ruch (Thorns) im Studio und schrieb der Musiker über Instagram:

„[…] Dieses Projekt ist das neue Satyricon-Album, an dem ich arbeite und das in seiner Herangehensweise einer musikalischen Arbeit nahe kommt. Es ist keine Sammlung von Liedern und es hat nicht die Instrumentation, die man zu hören gewohnt ist. Für Black Metal gibt es unbegrenzte Ausdrucksformen, solange das Gefühl besteht, das einzigartig für echten Black Metal ist. Es wird euch gefallen und ich freue mich darauf, es in ungefähr einem Jahr mit euch zu teilen.“