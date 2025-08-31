Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fury In The Slaughterhouse live in Gelsenkirchen 01.08.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Fury In The Slaughterhouse

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne: Trauerfeier war wundervoll, sagt Rob Trujillo
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Metallica-Bassist Robert Trujillo hat seinen Erlebnisbericht von der Trauerfeier für Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne überbracht.
Die Beerdigung von Ozzy Osbourne liegt schon einige Tage zurück. In Interview bei "Trunk Nation With Eddie Trunk" berichtete nun Metallica-Bassist Robert Trujillo, welcher einst in der Band des "Prinzen der Dunkelheit" spielte und an der Trauerfeier teilnahm, von der Beisetzung. Insgesamt erwiesen 110 Freunde und Angehörige dem Black Sabbath-Frontmann die letzte Ehre, darunter Rob Zombie, Zakk Wylde, Marilyn Manson und Corey Taylor (Slipknot). Magischer Moment "Es war eine kleine Gruppe Leute, aber sehr, sehr wunderschön", rekapituliert der frühere Suicidal Tendencies-Tieftöner. "Gewiss war es sehr traurig, aber gleichzeitig waren manche der Reden sehr lustig, wie man sich vorstellen kann. Und…
Weiterlesen
Zur Startseite