METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA AFI SILVER BLEEDS THE BLACK SUN... Yungblud IDOLS Deftones PRIVATE MUSIC L.S. Dunes VIOLET Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE Avatar DON'T GO IN THE FOREST ...And Oceans THE REGENERATION ITINERARY I Prevail VIOLENT NATURE Rivers Of Nihil RIVERS OF NIHIL Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.