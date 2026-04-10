Vor 45 Jahren veröffentlichten Whitesnake ihr Viertwerk COME AN' GET IT. Anlässlich des Jubiläums machen wir eine Reise in die Vergangenheit.

Als Whitesnake 1981 ihr viertes Studioalbum COME AN’ GET IT veröffentlichten, war die Band längst kein Geheimtipp mehr. Was entstand, war trotzdem der bis dato größte kommerzielle Durchbruch für die Engländer: Platz zwei in den UK‑Charts, ein starker Platz 20 in Deutschland - und ein überraschend enthusiastisches Publikum in Finnland, wo das Album sogar auf Rang 3 kletterte. Für eine britische Hard Rock‑Band, die sich ihren Weg aus den Blues-Wurzeln heraus gerade erst freigeschlagen hatte, war das eine ernste Ansage. Hard Rock aus England, aufgenommen bei Ringo Starr Entstanden ist das Album in den Startling Studios von Ringo Starr in…