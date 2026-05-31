Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2026 für euch zusammengetragen. Die letzten 30 Bands wurden bekanntgegeben!
METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 12. bis zum 15. August 2026 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Das Summer Breeze ist erneut ausverkauft! Tagestickets sind in limitierter Stückzahl ab 89,99€ hier erhältlich. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 200 Stab Wounds 802 Aesthetic Perfection Airbourne Alcest Alestorm Alien Ant Farm Amorphis Arch Enemy Avalanche Effect Backstabbed Betontod Bizarrekult Blackbraid Blacktoothed Blasmusik Illenschwang Blood Command Bloodred Hourglass Born Hanged Brainstorm Broken By The Scream Brothers…