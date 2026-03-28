Skandalnudel Wes Scantlin will die Menschheit an seinem Leben teilhaben lassen und arbeitet daher gemeinsam mit seinem Bruder an einem Buch.

Wes Scantlin ist Anfang der 2000er als Frontmann von Puddle Of Mudd bekannt geworden. Zuletzt hatte er jedoch mehr mit seinen Verfehlungen als seiner Musik Schlagzeilen gemacht. Unerlaubter Drogen- und Waffenbesitz, Alkohol am Steuer, häusliche Gewalt und Einbruch sind nur einige Delikte, derentwegen Scantlin schon vor Gericht landete. Milde Konsequenzen Der letzte bekannte Konflikt mit dem Gesetz liegt fast genau ein Jahr zurück. In der Nacht zum 11. März 2025 ging bei der Polizei von Los Angeles ein Notruf wegen häuslicher Gewalt ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Scantlin und dessen Freundin…