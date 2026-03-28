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Künstler: Gloryhammer

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Korn: TikTok-Trend um ‘Freak On A Leash’ dank Zara Larsson
Korn
Korn dürfen sich über einen Trend auf TikTok freuen, bei dem es um die Schwedin Zara Larsson und ihren Klassiker ‘Freak On A Leash’ geht.
‘Freak On A Leash’ zählt zu den wichtigsten Kompositionen von Korn — auch noch 28 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Aktuell geht das Lied sogar noch viral, was die Kalifornier Zara Larsson zu verdanken haben. Denn um deren Hit ‘Lush Life’ (der selbst bereits elf Jahre auf dem Buckel hat) gibt es derzeit einen Tanz-Trend auf TikTok. Losgetreten hat diesen ein 16-jähriger weiblicher Fan namens Julia Coster. Geiles Leben Die Teenagerin sprang vergangenen November bei einem Konzert von Zara Larsson in den Niederlanden auf die Bühne und vollführte mit der schwedischen Sängerin eine Tanzchoreografie zu dem Track. Von da an nahm…
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