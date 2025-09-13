Raise your horns, denn: Noch in dieser Woche soll es neuen Stoff von Amon Amarth geben, lassen die Stockholmer wissen.
[Update:] Jetzt könnt ihr ‘We Rule The Waves’ von Amon Amarth hören - und das mächtige Musikvideo sehen! --- Das letzte Album von Amon Amarth, THE GREAT HEATHEN ARMY, ist vor drei Jahren erschienen. Insofern liegt man nicht falsch mit der Aussage, dass es langsam mal wieder an der Zeit für neuen Stoff aus dem Hause von Johan Hegg und Co. ist. Das haben sich die Schweden offenbar auch selbst gedacht. Denn: Das Quintett kündigt einen frischen Track an (siehe unten). Herrscher der Meere ‘We Rule The Waves’ heißt das gute Stück und soll zusammen mit einem Musikvideo am Donnerstag,…