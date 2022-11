Powerwolf: Neues Special-Album + Release-Show 2023

In weniger als 20 Jahren Band-Historie haben sich Powerwolf an die Spitze des Power Metal manövriert und gelten nach wie vor als unangefochtene Giganten des Genres. Auf ihren Riesenerfolg mit CALL OF THE WILD aus dem Jahr 2021 kündigen die Wölfe nun ein mindestens ebenbürtiges Special-Album an. INTERLUDIUM nennt sich das gute Stück, das am 07. April 2023 an den Start gehen wird. Um dem Anlass alle Ehre zu bereiten, laden Attila Dorn und Co. zur offiziellen Release-Party der Platte ein.

Mit INTERLUDIUM handelt es sich nicht direkt um eine neue Studio-Platte der Band – viel eher um ein Zusatz-Special für die Fans. Die Scheibe enthält sechs neue, als auch einige rare Tracks der Band, darunter die Single ‘Sainted By The Storm’, die bereits im Frühjahr 2022 erschienen ist und seither für Jubel sorgt. Mit dem Song ‘My Will Be Done’ liefern die Wölfe zudem einen der intensivsten Tracks ihrer Band-Geschichte.

In Zusammenarbeit mit…

Die neue Powerwolf-Platte kann in diversen Editionen erworben werden, wobei es sich bei einigen um limitierte Versionen handelt. Eine der spannendsten Überraschungen ist wohl das Bonus-Album COMMUNIO LUPATUM II, auf dem elf befreundete Bands, darunter Eisbrecher, Electric Callboy, Korpiklaani und Rage, Songs von Powerwolf covern. Limitierte Versionen offenbaren mit INTERLUDIUM ORCHESTRALE das zweite Bonus-Album, das aus acht Orchester-Versionen der Album-Tracks besteht.

Einen Tag vor der Veröffentlichung von INTERLUDIUM laden Powerwolf zur gemeinsamen Feier – der „Ostermesse“ – im Palladium in Köln ein. Allem Anschein nach soll es sich damit um eine der größten Shows der Powerwolf-Historie handeln werden. Wir sind gespannt! Das Album könnt ihr hier vorbestellen.

Tracklist von INTERLUDIUM

‘Wolves Of War’ ‘Sainted By The Storm’ ‘No Prayer At Midnight’ ‘My Will Be Done’ ‘Altars On Fire’ ‘Wolfborn’ ‘Stronger Than The Sacrament’ ‘Living On A Nightmare’ ‘Midnight Madonna’ ‘Bête Du Gévaudan’

In folgenden Formaten wird INTERLUDIUM von Powerwolf verfügbar sein:

● 3 LP Vinyl Transparent / Black in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonus Album in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit (exklusiv im Napalm Records Shop)

● 3 LP Vinyl Marbled Green / White / Black in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonus Album in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit (exklusiv im Powerwolf Shop)

● 3 LP Vinyl Marbled Black / Red in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonus Album in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 400 Einheiten weltweit (exklusiv bei EMP)

● 3 CD Earbook mit 96 Seiten Booklet – streng limitiert auf 1500 Einheiten weltweit

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl. Communio Lupatum II im Bundle mit einem Ticket für die Ostermesse im Palladium Köln am 06.04.

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl Communio Lupatum II mit Aluminium Kelch (Kapazität: 0,6l, Höhe: 20cm, Gewicht: 750g) – streng limitert auf 500 Einheiten weltweit (exklusiv im Napalm Records Shop)

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl Communio Lupatum II

● 1 CD Jewel Case

● 1 LP Gatefold mit Poster

● 2 Music Kassette – streng imitert auf 300 Einheiten weltweit

● Digitales Deluxe Album

● Digitales Album

