Im Mai 2026 kommen Cemetery Skyline auf große Tour. darunter auch sechs termine in Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER!

Cemetery Skyline werden im Mai 2026 in Deutschland auf große Tour gehen. Die Band, bestehend aus Mikael Stanne (Gesang), Markus Vanhala (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboard), Victor Brandt (Bass) und Vesa Ranta (Schlagzeug), hat sich zusammengefunden, um ihre Erfahrungen in einem melodischen und melancholischen Rock-Projekt zu vereinen. Cemetery Skyline präsentieren ihr Debütalbum NORDIC GOTHIC, das über fast vier Jahre hinweg entstanden ist. Die Musik kombiniert Goth Rock, melodische, dunkle Klänge mit schweren Gitarren und klare, elegante Gesangslinien von Mikael Stanne. Die Texte thematisieren dunkle nordische Atmosphäre, Einsamkeit und skandinavischen Gothic-Lebensstil. Die anstehende Deutschlandtournee wird eine bedeutende Etappe für Cemetery Skyline darstellen.…