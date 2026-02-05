Toggle menu

Grave Digger live in Memmingen 22.01.2027

Künstler: Grave Digger

Tobias Sammet: "Metal & Hard Rock verbinden Menschen."
Tobias Sammet (Avantasia)
Avantasia-Chef Tobias Sammet sinniert über die verbindende Wirkung des Heavy Metal auf die Menschen überall auf der Welt.
Avantasia lebt — neben Mastermind Tobias Sammet — von seinen Gastmusikern. Zahlreiche Metaller und Hard-Rocker sind bereits dem Ruf des gebürtigen Fuldaers gefolgt — darunter Jørn Lande, Michael Kiske (Helloween), Bob Catley (Magnum), Dee Snider (Twisted Sister), Klaus Meine (Scorpions), Tommy Karevik (Kamelot) und Sharon Den Adel (Within Temptation). Im Interview bei Bate Cabeça sollte der Strippenzieher nun erörtern, ob es schon immer seine Absicht war, Musiker aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen. Gemeinsamkeit Musik "Es war nicht politisch gemeint", stellt Tobias Sammet klar. "Was ich im Allgemeinen sagen will, ist, dass Heavy Metal und Hard Rock Menschen verbinden. Denn wo auch…
