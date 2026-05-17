2021 hatte Francesco Paoli einen schweren Unfall, der sein Leben veränderte. Zugleich schöpft er daraus Inspiration für Fleshgod Apocalypse.

Im August 2021 machte sich Fleshgod Apocalypse-Sänger und Gitarrist Francesco Paoli auf zu einer Kletter-Tour in den italienischen Gran Sasso-Bergen, von der er nicht unversehrt zurückkehren sollte. Bei einem Sturz erlitt der Musiker schwere Verletzungen. Er brach sich mehrere Knochen und erlitt schwere Nervenschäden im linken Arm, sodass dieser kurz vor der Amputation stand. Außerdem verlor Paoli so viel Blut, dass er beinahe gestorben wäre. Die körperlichen Verletzungen waren schwerwiegend, ebenso wie die psychischen Folgen. Doch dank intensiver Rehabilitation erholte sich Paoli. Nichts ist selbstverständlich Im Interview mit Blabbermouth sprach der Musiker nun über die prägenden Ereignisse und wie er…