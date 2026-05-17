Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Guitar Gangsters live in München 29.09.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
X Bar, München

München

Künstler: Guitar Gangsters

Ort: X Bar, München

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in München

teilen
mailen
teilen
Kid Rock bekam Besuch von US-Militärhubschrauber
Kid Rock bei einer Sitzung des Senate Commerce, Science and Transportation Subcommittee on Consumer Protection, Technology, and Data Privacy am 28. Januar 2026
Die Visite eines Hubschraubers der US Army beim Landsitz von Kid Rock hat keine Folgen für die Piloten, vermeldet Pete Hegseth.
Kid Rock hatte sich vor ein paar Tagen in den Sozialen Medien über eine sehr spezielle Visite gefreut. So zeigt sich der Trump-Unterstützer, wie er vor dem Pool auf der Terrasse seines Anwesens steht und einem Hubschrauber winkt sowie applaudiert. Dabei hat es sich um ein Fluggerät des US-Militärs gehandelt, das mal eben kurz vor seinem Zuhause in der Nähe von Nashville, Tennessee, angehalten hat. Keine Konsequenzen "Das ist ein Level von Respekt, das der Idiot von einem Gouverneur von Kalifornien niemals kennenlernen wird", kommentierte Kid Rock die Aktion online. "Gott segne Amerika und all diejenigen, die das höchste Opfer…
Weiterlesen
Zur Startseite