Die Visite eines Hubschraubers der US Army beim Landsitz von Kid Rock hat keine Folgen für die Piloten, vermeldet Pete Hegseth.

Kid Rock hatte sich vor ein paar Tagen in den Sozialen Medien über eine sehr spezielle Visite gefreut. So zeigt sich der Trump-Unterstützer, wie er vor dem Pool auf der Terrasse seines Anwesens steht und einem Hubschrauber winkt sowie applaudiert. Dabei hat es sich um ein Fluggerät des US-Militärs gehandelt, das mal eben kurz vor seinem Zuhause in der Nähe von Nashville, Tennessee, angehalten hat. Keine Konsequenzen "Das ist ein Level von Respekt, das der Idiot von einem Gouverneur von Kalifornien niemals kennenlernen wird", kommentierte Kid Rock die Aktion online. "Gott segne Amerika und all diejenigen, die das höchste Opfer…