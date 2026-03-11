Toggle menu

H2O live in Berlin 03.08.2026

Künstler: H2O

Super Bowl: Green Day hielten sich zurück
Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong während der Pregame Show des Super Bowl LX am 8. Februar 2026 im kalifornischen Santa Clara
Bei ihrem Auftritt in der Pregame-Show des Super Bowl 2026 ließen Green Day ihre Kompositionen für sich selbst sprechen.
Green Day sind beim Super Bowl — dem Finale der US-amerikanischen American Football-Liga NFL — aufgetreten. Das Trio bestritt die Pregame-Show und hielt sich dabei mit Kritik am umstrittenen Präsidenten Donald Trump zurück, was so nicht zwingend vorherzusehen war. Anstatt eindeutige Worte in Richtung des Politikers zu schicken, beschränkten sich Frontmann Billie Joe Armstrong und Co. darauf, ihre Songs für sich sprechen zu lassen. Kommentar genug Bevor sich die Seattle Hawks mit 29:13 gegen die New England Patriots durchsetzten, brachten Green Day ein Medley ihres Meilensteinalbums AMERICAN IDIOT (2004) zu Gehör (siehe Video). Nachdem Armstrong ganz kurz ‘Good Riddance (Time…
