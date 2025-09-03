Black Sabbath-Fans weltweit streamten das "Back To The Beginning"-Konzert millionenfach.

Am Samstag, den 5. Juli versammelten sich über 40.000 Fans im Villa Park Stadion in Birmingham, um Ozzy Osbourne mit einem letzten Live-Auftritt gebührend zu verabschieden. Für umgerechnet 26,99 Euro zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr konnte man das "Back To The Beginning"-Event online mitverfolgen. Das Angebot wurde viel und gerne wahrgenommen; weltweit wurde das Konzert über fünf Millionen mal live gestreamt. Ein letztes Mal Black Sabbath Zu sehen waren unter anderem Auftritte von Metallica, Slayer, Anthrax oder Halestorm. Osbourne selbst spielte fünf Lieder mit seiner Solo-Band: ‘I Don't Know’, ‘Mr. Crowley’, ‘Suicide Solution’, ‘Crazy Train’ und ‘Mama, I'm Coming Home’.…