Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hämatom live in Oberhausen 23.10.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Hämatom

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Black Sabbath: Konzert wurde fünf Millionen Mal gestreamt
Black Sabbath wollen es ein letztes Mal wissen: Bill Ward, Ozzy Osbourne, Geezer Butler und Tony Iommi (v.l.)
Black Sabbath-Fans weltweit streamten das "Back To The Beginning"-Konzert millionenfach.
Am Samstag, den 5. Juli versammelten sich über 40.000 Fans im Villa Park Stadion in Birmingham, um Ozzy Osbourne mit einem letzten Live-Auftritt gebührend zu verabschieden. Für umgerechnet 26,99 Euro zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr konnte man das "Back To The Beginning"-Event online mitverfolgen. Das Angebot wurde viel und gerne wahrgenommen; weltweit wurde das Konzert über fünf Millionen mal live gestreamt. Ein letztes Mal Black Sabbath Zu sehen waren unter anderem Auftritte von Metallica, Slayer, Anthrax oder Halestorm. Osbourne selbst spielte fünf Lieder mit seiner Solo-Band: ‘I Don't Know’, ‘Mr. Crowley’, ‘Suicide Solution’, ‘Crazy Train’ und ‘Mama, I'm Coming Home’.…
Weiterlesen
Zur Startseite